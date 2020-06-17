Місцеві вибори: «слуги» хочуть провести праймеріз у великих територіальних громадах Київщини

Місцеві вибори. Фото: Вечірній Миколаїв

https://racurs.ua/ua/n139882-miscevi-vybory-slugy-hochut-provesty-praymeriz-u-velykyh-terytorialnyh-gromadah-kyyivschyny.html

Ракурс

Місцеві вибори покажуть, чи змогла партія «Слуга народу» утримати свій високий рейтинг. Київська область, як завжди, буде одним із головних плацдармів боротьби на місцевих виборах. Голова Київської обласної організації партії «Слуга народу» нардеп Олександр Дубінський запропонував провести публічні праймеріз у найбільших ОТО Київщини. Йдеться про Васильківську, Українську, Обухівську та Ковалівську ОТО.

Дубінський заявив, що «Слуга народу» розгляне всі кандидатури на пост голів територіальних громад у Київській області і відбере найдостойніших із них. Про це нардеп сказав під час сьогоднішньої прес-конференції у Києві.

Дубінський також зазначив, що «Слуга народу» буде жорстко припиняти усі прояви корупції. Якщо у когось із кандидатів вимагатимуть гроші, то Дубінський порекомендував їм звертатися безпосередньо до нього.

Не забув нардеп згадати і про представників «БПП» та «Народного фронту». На думку Дубінського, члени цих політичних сил п’ять років керували країною на місцях і «були колаборантами того, що відбувалося останні п’ять років», і з чим боролася партія «Слуга народу».

Дубінський уточнив, що до кандидатів від партії «Слуга народу» не можуть потрапити особи, замішані в корупційних скандалах, рейдерстві, сірих схемах із землею або які мають зв’язок із проросійськими силами.

У свою чергу голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що соціологічний праймеріз для визначення кандидата від партії в мери Києва буде проведено наприкінці наступного місяця. Арахамія вважає гібридну модель праймеріз найбільш правильною, коли спочатку проходить внутрішньопартійне голосування, а потім аналізуються результати соціологічного опитування.

Як раніше писав «Ракурс», президент України Володимир Зеленський поставив перед Дубінським завдання забезпечити на місцевих виборах у Київській області кращий результат «Слуги народу» по всій Україні. Дубінський сподівається, що це завдання йому під силу.