Местные выборы: «слуги» хотят устроить праймериз в крупных территориальных общинах Киевщины

Местные выборы. Фото: Вечерний Николаев

https://racurs.ua/n139882-mestnye-vybory-slugi-hotyat-ustroit-praymeriz-v-krupnyh-territorialnyh-obschinah-kievschiny.html

Ракурс

Местные выборы покажут, смогла ли партия «Слуга народа» удержать свой высокий рейтинг. Киевская область, как всегда, будет одним из главных плацдармов борьбы на местных выборах. Председатель Киевской областной организации партии «Слуга народа» нардеп Александр Дубинский предложил провести публичные праймериз в самых крупных ОТО Киевщины. Речь идет о Васильковской, Украинской, Обуховской и Коваливской ОТО.

Дубинский заявил, что «Слуга народа» рассмотрит все кандидатуры на пост глав территориальных громад в Киевской области и отберет самых достойных из них. Об этом нардеп сказал во время сегодняшней пресс-конференции в Киеве.

Дубинский также отметил, что «Слуга народа» будет жестко пресекать все проявления коррупции. Если у кого-то из кандидатов будут требовать деньги, то Дубинский порекомендовал им обращаться напрямую к нему.

Не забыл нардеп упомянуть и о представителях «БПП» и «Народного фронта». По мнению Дубинского, члены этих политических сил пять лет управляли страной на местах и «были колаборантами того, что происходило последние пять лет», и с чем боролась партия «Слуга народа».

Дубинский уточнил, что в кандидаты от партии «Слуга народа» не могут попасть люди, замешанные в коррупционных скандалах, рейдерстве, серых схемах с землей или имеющие связь с пророссийскими силами.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что социологический праймериз для определения кандидата от партии в мэры Киева будет проведен в конце следующего месяца. Арахамия считает гибридную модель праймериз наиболее правильной, когда сначала проходит внутрипартийное голосование, а затем анализируются результаты социологического опроса.

Как ранее писал «Ракурс», президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Дубинским задание обеспечить на местных выборах в Киевской области лучший результат «Слуги народа» по всей Украине. Дубинский надеется, что это задание ему под силу.