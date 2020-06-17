Новини України: Єрмак розповів про діалог офісу Зеленського зі «слугами народу»

«Я мислю на два кроки вперед»: Єрмак розповів про комунікацію з монобільшістюhttps://racurs.ua/ua/n139881-ya-myslu-na-dva-kroky-vpered-iermak-rozpoviv-pro-komunikaciu-z-monobilshistu.htmlРакурс
Андрій Єрмак, глава Офісу президента, заявив про наявність конструктивного діалогу з депутатами із фракції «Слуга народу».
Я ставлюся з повагою до нардепів. Це єдиний шлях побудови конструктивного діалогу. Я багато спілкуюся з депутатами, зустрічаюся з ними. Намагаюся зрозуміти їхню позицію. Більшість досить професійно виконує свої функції, що б хто не говорив, — заявив Єрмак в інтерв’ю LB.ua.
Єрмак наполягає на необхідності ведення діалогу з депутатами.
Ти можеш змусити людину один раз, якщо вона слабка. Вона це зробить і чекатиме моменту, коли стане сильною, щоб помститися. Якщо людина сильна, вона одразу пошле або змусить шукати інші альтернативи, — зазначив чиновник.
За його словами, в разі побудови конструктивного діалогу з парламентаріями «можна працювати досить довго».
Я дивлюся на два кроки вперед. Звичайно, є люди, з якими у мене складні стосунки, але з більшістю вони конструктивні і шанобливі… Діалог передбачає те, що мені не потрібно приїжджати, кричати, примушувати, — розповів Єрмак.
Він наголосив, що йому не доводиться приїжджати до Верховної Ради і «кричати» на нардепів-«слуг».
Президент і парламент — два найважливіших органи влади. І я радий, що вони працюють злагоджено. Коли ми голосуємо якийсь важливий закон і нам дуже важливо донести це депутатам, президент зустрічається із своєю фракцією… Якщо ми пропонуємо нових міністрів, вони в обов’язковому порядку приходять на фракцію, відповідають на питання, — зазначив глава офісу Зеленського.
Він також переконаний в тому, що Зеленський все ще контролює всіх нардепів з монобільшості в парламенті.