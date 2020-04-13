Розкол у «Слузі народу» Стефанчук списав на коронавірус, фото — ТСН

https://racurs.ua/ua/n136649-rozkol-u-sluzi-narodu-stefanchuk-spysav-na-koronavirus.html

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Розкол у «Слузі народу» стався начебто через коронавірус у Раді. Перший віце-спікер Руслан Стефанчук пояснив, що саме випадки захворювання на COVID-19 були однією з причин того, що під час кількох голосувань в парламенті пропозиції влади не знаходили підтримку 226 голосів депутатів СН, а монолітність фракції порушилася.

Ми голосуємо у період коронавірусу, коли деякі депутати, в тому числі, з нашої фракції заражені цією хворобою, — розповів Стефанчук в інтерв’ю «Апострофу».

Частина нардепів, за словами першого віце-спікера, перебувають на обсервації і фізично не змогли прибути на голосування.

Стефанчук переконує, що «монобільшості вистачає і сил, і бойових штиків, і бажання втілювати зміни».

У нас існує на фракції правило, що якщо 70% фракції голосує за, то фракція голосує за, тому що це питання партійної дисципліни, — заявив перший заступник Дмитра Разумкова.

Водночас банківський законопроект, який заблокували в Раді величезною кількістю правок, виходить за межі цього правила.

Тут ми вимушені ситуативно спілкуватись з іншими фракціями і поки нам вдається, — констатував Стефанчук.

Нагадаємо, що саме декілька нардепів зі «Слуги народу» внесли у Раду 16 тис. правок до стратегічно важливого для уряду та президента країни закону про націоналізовані банки. У першому читанні цей законопроект ухвалили за допомогою голосів фракцій «Європейської солідарності» та «Голосу».