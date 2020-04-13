Раскол в «Слуге народа» Стефанчук списал на коронавирус, фото — ТСН

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Раскол в «Слуге народа» произошел якобы из-за коронавируса в Раде. Первый вице-спикер Руслан Стефанчук объяснил, что именно случаи заболевания COVID-19 были одной из причин того, что во время нескольких голосований в парламенте предложения власти не находили поддержку 226 голосов депутатов СН, а монолитность фракции нарушилась.

Мы голосуем в период коронавируса, когда некоторые депутаты, в том числе, из нашей фракции заражены этой болезнью, — рассказал Стефанчук в интервью «Апострофу».

Часть нардепов, по словам первого вице-спикера, находятся на обсервации и физически не смогли прибыть на голосование.

Стефанчук утверждает, что «монобольшинству хватает и сил, и боевых штыков, и желания воплощать изменения».

У нас существует на фракции правило, что если 70% фракции голосует за, то вся фракция голосует за, потому что это вопрос партийной дисциплины, — заявил первый заместитель Дмитрия Разумкова.

В то же время банковский законопроект, который заблокировали в Раде огромным количеством поправок, выходит за пределы этого правила.

Здесь мы вынуждены ситуативно общаться с другими фракциями и пока нам удается, — констатировал Стефанчук.

Напомним, что именно несколько нардепов «Слуги народа» внесли в Раду 16 тыс. поправок к стратегически важному для правительства и президента страны закону о национализированных банках. В первом чтении этот законопроект приняли с помощью голосов фракций «Европейской солидарности» и «Голоса».