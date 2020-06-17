Новости Украины: Ермак рассказал о диалоге офиса Зеленского со «слугами народа»

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Ракурс

Андрей Ермак, глава Офиса президента, заявил о наличии конструктивного диалога с депутатами из фракции «Слуга народа».

Я отношусь с уважением к нардепам. Это единственный путь выстраивания конструктивного диалога. Я много общаюсь с депутатами, много встречаюсь с ними. Стараюсь понять их позицию. Большинство достаточно профессионально выполняет свои функции, что бы кто ни говорил, — заявил Ермак в интервью LB.ua.

Ермак настаивает на необходимости ведения диалога с депутатами.

Ты можешь заставить человека один раз, если он слабый. Он это сделает и будет ждать момента, когда станет сильным, чтобы отомстить. Если человек сильный, он пошлет сразу или заставит искать другие альтернативы, — отметил чиновник.

По его словам, в случае построения конструктивного диалога с парламентарием «можно работать достаточно долго».

Я смотрю на два шага вперед. Конечно, есть люди, с которыми у меня сложные отношения, но с большинством они конструктивные и уважительные… Диалог предусматривает то, что мне не нужно приезжать, кричать, принуждать, — рассказал Ермак.

Он подчеркнул, что ему не приходится приезжать в Верховную Раду и «кричать» на нардепов-«слуг».

Президент и парламент — два важнейших органа власти. И я рад, что они работают слаженно. Когда мы голосуем какой-то важный закон и нам очень важно донести это депутатам, президент встречается со своей фракцией… Если мы предлагаем новых министров, они в обязательном порядке приходят на фракцию, отвечают на вопросы, — отметил глава офиса Зеленского.

Он также убежден в том, что Зеленский все еще контролирует всех нардепов из монобольшинства в парламенте.