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Ракурс
Музику і кіно в маршрутках можуть заборонити. Фото: nashkiev.ua

Парламентський комітет підтримав законопроект про заборону трансляції кіно і музики в транспорті

17 чер 2020, 18:17
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Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект про заборону звукового насильства у громадському транспорті.

Цей законопроект може заборонити трансляцію музики, звуку фільмів чи інших звукових сигналів в автотранспорті. В салоні громадського транспорту зможуть лише оголошувати інформацію про поїздку, а трансляції аудіо та відео дозволяється лише через навушники або за згодою всіх пасажирів. Порушникам передбачається адміністративна відповідальність у виді штрафу. Про це 17 червня повідомила партія «Голос».

Можливість у спокої та безпеці їхати в обраному напрямку є ознакою цивілізованої країни. Водій зовсім не має права нав’язувати свої музичні чи кінематографічні смаки, — зазначили в політсилі.

Нагадаємо, 4 лютого у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 3006 про внесення змін до ст. 40 закону України «Про автомобільний транспорт» (щодо акустичного насильства). Якщо законопроект ухвалить парламент, то трансляція звуку на пасажирських рейсах буде дозволена тільки через навушники.

Джерело: Ракурс


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