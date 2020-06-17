Музику і кіно в маршрутках можуть заборонити. Фото: nashkiev.ua

https://racurs.ua/ua/n139884-parlamentskyy-komitet-pidtrymav-zakonoproekt-pro-zaboronu-translyaciyi-kino-i-muzyky-v-transporti.html

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Профільний комітет Верховної Ради підтримав законопроект про заборону звукового насильства у громадському транспорті.

Цей законопроект може заборонити трансляцію музики, звуку фільмів чи інших звукових сигналів в автотранспорті. В салоні громадського транспорту зможуть лише оголошувати інформацію про поїздку, а трансляції аудіо та відео дозволяється лише через навушники або за згодою всіх пасажирів. Порушникам передбачається адміністративна відповідальність у виді штрафу. Про це 17 червня повідомила партія «Голос».

Можливість у спокої та безпеці їхати в обраному напрямку є ознакою цивілізованої країни. Водій зовсім не має права нав’язувати свої музичні чи кінематографічні смаки, — зазначили в політсилі.

Нагадаємо, 4 лютого у Верховній Раді зареєстрували законопроект № 3006 про внесення змін до ст. 40 закону України «Про автомобільний транспорт» (щодо акустичного насильства). Якщо законопроект ухвалить парламент, то трансляція звуку на пасажирських рейсах буде дозволена тільки через навушники.