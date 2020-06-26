Шария и Мураева вызвали на допрос по делу об отмывании денег, фото — YouTube

https://racurs.ua/n140336-shariya-i-muraeva-vyzvali-na-dopros-po-delu-ob-otmyvanii-deneg.html

Ракурс

Анатолию Шарию и Евгению Мураеву, двум пророссийским политикам, 26 июня пришли повестки с требованием прийти на допрос в Государственную фискальную службу.

Следователи налоговой вызывают 3 июля блогера Шария, который получил политическое убежище в Европе, на допрос в производстве, которое открыли по заявлению другого блогера — Сергея Иванова.

Мураеву также пришла повестка от фискалов. Он пообещал, что прятаться не собирается.

Судя по опубликованным в Фейсбук Шарием и Мураевым документам, их вызывают в статусе свидетелей.

Ранее Шарий обвинил Мураева в политической коррупции. Якобы тот предлагал блогеру 2 млн долл. за поддержку на парламентских выборах партии «Оппозиционный блок».

Допрос должен состояться в уголовном производстве, открытом 2 июня по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).

Блогер Сергей Иванов писал 19 июня, что это производство открыли по его заявлению, поскольку через партию Шария отмывались деньги.

Шарий в Фейсбук написал, что за делом стоит «беспредельщик на Банковой».