Шарія і Мураєва викликали на допит у справі про відмивання грошейhttps://racurs.ua/ua/n140336-shariya-i-muraieva-vyklykaly-na-dopyt-u-spravi-pro-vidmyvannya-groshey.htmlРакурс
Анатолію Шарію та Євгену Мураєву, двом проросійським політикам, 26 червня прийшли повістки з вимогою прийти на допит у Державну фіскальну службу.
Слідчі податкової викликають 3 липня блогера Шарія, який отримав політичний притулок в Європі, на допит у провадженні, яке відкрили за заявою іншого блогера — Сергія Іванова.
Мураєву також прийшла повістка від фіскалів. Він пообіцяв, що ховатися не збирається.
Судячи з опублікованих у Фейсбук Шарієм та Мураєвим документів, їх викликають у статусі свідків.
Раніше Шарій звинуватив Мураєва в політичній корупції. Нібито той пропонував блогеру 2 млн дол. за підтримку на парламентських виборах партії «Опозиційний блок».
Допит повинен відбутися у кримінальному провадженні, відкритому 2 червня за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Блогер Сергій Іванов писав 19 червня, що це провадження відкрили за його заявою, оскільки через партію Шарія відмивалися гроші.
Шарій у Фейсбук написав, що за справою стоїть «беспредельщик з Банкової».