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Ракурс
Шарія і Мураєва викликали на допит у справі про відмивання грошей, фото — YouTube

Шарія і Мураєва викликали на допит у справі про відмивання грошей

26 чер 2020, 17:43
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Анатолію Шарію та Євгену Мураєву, двом проросійським політикам, 26 червня прийшли повістки з вимогою прийти на допит у Державну фіскальну службу.

Слідчі податкової викликають 3 липня блогера Шарія, який отримав політичний притулок в Європі, на допит у провадженні, яке відкрили за заявою іншого блогера — Сергія Іванова.

Мураєву також прийшла повістка від фіскалів. Він пообіцяв, що ховатися не збирається.

Судячи з опублікованих у Фейсбук Шарієм та Мураєвим документів, їх викликають у статусі свідків.

Виклик Шарія на допит

Виклик Мураєва на допит

Раніше Шарій звинуватив Мураєва в політичній корупції. Нібито той пропонував блогеру 2 млн дол. за підтримку на парламентських виборах партії «Опозиційний блок».

Допит повинен відбутися у кримінальному провадженні, відкритому 2 червня за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).


Блогер Сергій Іванов писав 19 червня, що це провадження відкрили за його заявою, оскільки через партію Шарія відмивалися гроші.

Шарій у Фейсбук написав, що за справою стоїть «беспредельщик з Банкової».

Джерело: Ракурс


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