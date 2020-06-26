Погода в Україні. Фото: Yodaga

https://racurs.ua/ua/n140338-na-zahodi-znovu-ochikuutsya-doschi-z-grozamy-pogoda-v-ukrayini-na-27-chervnya-karta.html

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Погода в Україні 27 червня буде переважно сонячною і спекотною, лише в Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській та Закарпатській областях синоптики прогнозують дощі з грозами. Також невеликі дощі вдень пройдуть у Полтавській та Сумській областях.

Температура повітря вночі становитиме від 14° на заході до 20° на півдні, вдень — від 26° на заході, до 31° на півдні, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 27 червня буде сонячною і сухою. Температура повітря підніметься до 17−19° вночі і до 29−31° вдень.

Погода у Львові буде дощовою протягом доби. Можливі грози. Синоптики прогнозують температуру повітря 15−17° вночі та 26−28° вдень.

Погода в Одесі буде по-літньому спекотною. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 18−20°, вдень — піднімуться до 28−30°.

Погода в Дніпрі 27 червня очікується сухою і сонячною. Вночі температура опуститься до 16−18°, вдень повітря прогріється до 29−31°.

Погода в Харкові протягом доби буде сонячною, на небі можуть з’являтися невеликі хмаринки. Термометри вночі покажуть 15−17°, вдень — 28−30°.

Погода на Закарпатті буде дощовою, очікуються грози. Вночі температура повітря становитиме 16−18°, вдень — 27−29°.

Геомагнітна обстановка в Києві 27 червня буде відносно спокійною, протягом доби очікуються невеликі збурення.