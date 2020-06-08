В России подростки жестоко избили ребенка. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n139409-v-rossii-podrostki-jestoko-izbili-rebenka-zaschischaya-kacheli-na-svoey-territorii.html

Ракурс

В России, в Санкт-Петербурге, подростки напали на 10-летнего ребенка и жестоко избили его палками за то, что он решил покататься на качелях на «их территории».

Подростки избили ребенка вечером 7 июня. Он попал в больницу, его состояние — средней тяжести. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент произошел в поселке Парголово Выборгского района. По предварительной информации, школьник пришел на детскую площадку, где находились пятеро подростков 13−15 лет. Они сказали ребенку, что это «их территория». Ребенок проигнорировал угрозу и пошел кататься на качелях. Тогда подростки взяли палки и избили его, закрывая рот, чтобы тот не кричал, после чего убежали.

Мальчик получил множество тяжелых ударов по голове, перелом руки, рваную рану в области подмышечной зоны. Несмотря на ужасные травмы, прохожие не помогли ему. Он самостоятельно дошел до дома, где уже родители вызвали скорую и полицию. В больнице пострадавшего срочно прооперировали.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников, проводится доследственная проверка.

Напомним, ранее на Киевщине 17-летнюю жительницу поселка Коцюбинское избили трое ее сверстников. Свои действия они сняли на видео, которое опубликовали в интернете.