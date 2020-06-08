У Росії підлітки жорстоко побили дитину. Фото: Прямий

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У Росії, в Санкт-Петербурзі, підлітки напали на 10-річну дитину і жорстоко побили її палицями за те, що вона вирішила покататися на гойдалці на «їхній території».

Підлітки побили дитину ввечері 7 червня. Вона потрапила до лікарні, стан — середньої тяжкості. Про це повідомляє російський «Интерфакс».

Зазначається, що інцидент стався в селищі Парголово Виборзького району. За попередньою інформацією, школяр прийшов на дитячу площадку, де вже були п’ятеро підлітків 13−15 років. Вони сказали дитині, що це «їхня територія». Дитина проігнорувала погрози і пішла кататися на гойдалках. Тоді підлітки взяли палиці і побили хлопчика, закриваючи рот, щоб той не кричав, після чого втекли.

Хлопчик отримав безліч важких ударів по голові, йому зламали руку, також у нього рвана рана в області пахової зони. Попри жахливі травми перехожі не допомогли йому. Він самостійно прийшов додому, де вже батьки викликали швидку і поліцію. У лікарні потерпілого терміново прооперували.

Зараз правоохоронці розшукують зловмисників, проводиться дослідча перевірка.

Нагадаємо, раніше на Київщині 17-річну жительку селища Коцюбинське побили троє її однолітків. Свої дії вони зняли на відео, яке опублікували в інтернеті.