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Ракурс
У Києві товариш по чарці жінки мало не забив до смерті її шестирічного сина. Фото: Подробиці

У Києві товариш по чарці жінки мало не забив до смерті її шестирічного сина (ФОТО)

26 чер 2020, 19:10
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У Києві вчора пізно ввечері було скоєно жахливий злочин в одній із квартир багатоповерхового будинку на вулиці Шолом-Алейхема. Жінка запросила до себе додому кількох чоловіків для розпивання алкогольних напоїв.

Після кількох чарок спиртного 37-річний гість пішов до сусідньої кімнати, де перебували двоє дітей господарки квартири: хлопчики шести і дев’яти років, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

П’яний чоловік схопив шестирічного хлопчика і став його жорстоко бити. У результаті побиття дитина отримала черепно-мозкову травму, численні переломи та забої внутрішніх органів.

У Києві товариш по чарці жінки мало не забив до смерті її шестирічного сина. Фото: Прокуратура КиєваПідозрюваного було затримано на місці злочину. Йому оголошено підозру за фактом замаху на вбивство малолітньої дитини. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.


У Києві товариш по чарці жінки мало не забив до смерті її шестирічного сина. Фото: Прокуратура Києва

Як раніше писав «Ракурс», у Харківській області чоловік напав на 12-річну дівчинку. Зловмисник ударив дівчинку в обличчя, а потім затягнув до посадки і зґвалтував.

Джерело: Ракурс


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