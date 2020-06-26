У Києві товариш по чарці жінки мало не забив до смерті її шестирічного сина. Фото: Подробиці

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Ракурс

У Києві вчора пізно ввечері було скоєно жахливий злочин в одній із квартир багатоповерхового будинку на вулиці Шолом-Алейхема. Жінка запросила до себе додому кількох чоловіків для розпивання алкогольних напоїв.

Після кількох чарок спиртного 37-річний гість пішов до сусідньої кімнати, де перебували двоє дітей господарки квартири: хлопчики шести і дев’яти років, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

П’яний чоловік схопив шестирічного хлопчика і став його жорстоко бити. У результаті побиття дитина отримала черепно-мозкову травму, численні переломи та забої внутрішніх органів.

Підозрюваного було затримано на місці злочину. Йому оголошено підозру за фактом замаху на вбивство малолітньої дитини. Вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Як раніше писав «Ракурс», у Харківській області чоловік напав на 12-річну дівчинку. Зловмисник ударив дівчинку в обличчя, а потім затягнув до посадки і зґвалтував.