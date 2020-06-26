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Ракурс
Активист Сергей Стерненко. Фото: Укринформ

Дело Стерненко: суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту (ТРАНСЛЯЦИЯ)

26 июн 2020, 11:28
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Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию адвокатов экс-руководителя одесского отделения «Правого сектора» относительно применения к нему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Под зданием суда дежурит примерно сотня правоохранителей, начали собираться активисты. Сам Сергей Стерненко в Facebook сообщил, что прибыл к зданию суда заранее.

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе Стерненко заявил о намерении подать апелляцию на «позорное и необоснованное» решение суда первой инстанции.


Напомним, Стерненко обвиняют в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. 15 июня ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а впоследствии сообщили о завершении досудебного расследования.

Источник: Ракурс


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