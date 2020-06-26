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Активист Сергей Стерненко. Фото: Укринформ
Дело Стерненко: суд рассматривает апелляцию на меру пресечения активисту (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n140308-delo-sternenko-sud-rassmatrivaet-apellyaciu-na-meru-presecheniya-aktivistu-translyaciya.htmlРакурс
Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию адвокатов экс-руководителя одесского отделения «Правого сектора» относительно применения к нему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Под зданием суда дежурит примерно сотня правоохранителей, начали собираться активисты. Сам Сергей Стерненко в Facebook сообщил, что прибыл к зданию суда заранее.
Ранее сообщалось, что на минувшей неделе Стерненко заявил о намерении подать апелляцию на «позорное и необоснованное» решение суда первой инстанции.
Напомним, Стерненко обвиняют в умышленном убийстве и незаконном обращении с оружием. 15 июня ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а впоследствии сообщили о завершении досудебного расследования.
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