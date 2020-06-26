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Активіст Сергій Стерненко. Фото: Укрінформ
Справа Стерненка: суд розглядає апеляцію на запобіжний захід активісту (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n140308-sprava-sternenka-sud-rozglyadaie-apelyaciu-na-zapobijnyy-zahid-aktyvistu-translyaciya.htmlРакурс
Київський апеляційний суд розглядає апеляцію адвокатів екс-керівника одеського осередку «Правого сектора» щодо застосування до нього запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту.
Під будівлею суду чергує приблизно сотня правоохоронців, почали збиратися активісти. Сам Сергій Стерненко у Facebook повідомив, що прибув до будівлі суду заздалегідь.
Раніше повідомлялося, що на минулому тижні Стерненко заявив про намір подати апеляцію на «ганебне та необґрунтоване» рішення суду першої інстанції.
Нагадаємо, Стерненка звинувачують в умисному вбивстві і незаконному поводженні зі зброєю. 15 червня йому обрали запобіжний захід у виді домашнього арешту, а згодом повідомили про завершення досудового розслідування.
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