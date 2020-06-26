Открыты производства за незаконную вырубку лесов, фото: Zik

https://racurs.ua/n140307-navodneniya-v-karpatah-prokuratura-otkryla-delo-za-ekodic.html

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Наводнения в эти дни затопили ряд населенных пунктов в Карпатах и ​​Прикарпатье.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту экоцида, массового уничтожения растений и многочисленных нарушений природоохранного законодательства, которые привели к экологической катастрофе. Об этом заместитель генпрокурора Алексей Симоненко сообщил в эфире телеканала «1+1».

Также, по его словам, нарушены производства по ст. 246 Уголовного кодекса (незаконная порубка лесов).

Чиновник отметил, что по факту незаконной порубки лесов полиция сейчас расследует 3,5 тыс. уголовных производств, с начала года в суд направили 400 обвинительных актов. В 2019 году по этой статье уголовного кодекса пять человек приговорили к лишению свободы.

Экоцид — это совершение действий, которые могут повлечь экологическую катастрофу. В частности, под это определение попадает массовое уничтожение растительного мира. Ст. 441 Уголовного кодекса Украины предусматривает за совершение экоцида наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В западных регионах Украины, страдающих от наводнений, уже затоплены более 280 населенных пунктов, повреждены 500 км автодорог и 135 мостов.

Напомним, в Карпатах недавно затопило больницу, в которой находились больные коронавирусом.