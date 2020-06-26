Відкриті провадження за незаконне вирубування лісів, фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n140307-poveni-v-karpatah-prokuratura-vidkryla-spravu-za-ekodyc.html

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Повені в ці дні затопили низку населених пунктів у Карпатах та на Прикарпатті.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом екоциду, масового знищення рослин та численних порушень природоохоронного законодавства, які призвело до екологічної катастрофи. Про це заступник генпрокурора Олексій Симоненко повідомив в ефірі телеканалу «1+1».

Також, за його словами, порушені провадження за ст. 246 Кримінального кодексу (незаконна порубка лісів).

Чиновник зазначив, що за фактом незаконної порубки лісів поліція наразі розслідує 3,5 тис. кримінальних проваджень, з початку року до суду направлено 400 обвинувальних актів. У 2019 році за цією статтею кримінального кодексу п’ятьох осіб засудили до позбавлення волі.

Екоцид — це вчинення дій, що можуть спричинити екологічну катастрофу. Зокрема, під це визначення потрапляє масове знищення рослинного світу. Ст. 441 Кримінального кодексу України передбачає за вчинення екоциду покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

У західних регіонах України, які потерпають від повеней, вже затоплено понад 280 населених пунктів, пошкоджено 500 км автодоріг та 135 мостів.

Нагадаємо, у Карпатах нещодавно затопило лікарню, в якій перебували хворі на коронавірус.