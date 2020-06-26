“Слуга народу” Третьякова відверто пояснила слова про дітей й подякувала Зеленському

https://racurs.ua/ua/n140306-tretyakova-opryludnyla-vidverte-poyasnennya-y-podyakuvala-zelenskomu.html

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Галина Третьякова, нардеп зі «Слуги народу» й очільниця парламентського комітету з питань соцполітики та захисту ветеранів, оприлюднила заяву-пояснення своїх слів про «дітей низької якості», стерилізацію і зловживання соцвиплатами. Нардеп заявила про «організований булінг» проти себе та запевнила, що не має наміру йти з посади голови комітету.

Дякую усім за щирі слова підтримки. Вони надзвичайно важливі для мене під час організованого булінгу… Нікуди не збираюсь йти під тиском зовні… Буду робити свою справу, реалізовувати план законодавчих ініціатив (реформ), який розробляла все своє життя. І не мала жодної можливості його реалізувати якби не наш президент та Андрій Єрмак, — написала Третьякова у Facebook.

Також вона зазначила, що її слова про «дітей низької якості» були невдало підібраними та подякувала за підтримку Володимиру Зеленському і главі Офісу президента Андрію Єрмаку.

Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше у момент довгих публічних виступів?.. Ми ще навчимось відрізняти дискримінацію у наявних суспільних процесах від розмов, — переконана «слуга».

За свої слова нардеп вирішила не вибачатися, а лише пояснити, що мала на увазі.

Нагадаємо, цього тижня нардеп від «Слуги народу» Галина Третьякова опинилася в епіцентрі скандалу після публікації відеозапису інтерв’ю, в якому вона розповідає про «дітей низької якості», стерилізацію безробітних і зловживання державними пільгами. Заяви Третьякової спричинили вибухову реакцію соцмереж та критику омбудсмена. Депутати-опозиціонери вимагали від «слуги» скласти повноваження голови парламентського комітету.

Згодом фракція Зеленського визначилася, що робити зі скандальними висловлюваннями нардепів.