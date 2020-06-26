Паводки в Україні. Фото: ДСНС

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Паводки в Україні 26 червня очікуються в Одеській та Вінницькій областях.

Сьогодні на рiчках басейну Прип’ятi очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,1−0,7 м. Мiсцями можливе подальше затоплення заплав, досягнення вiдмiтки початкового затоплення пасовищ, сiнокосiв бiля селища Любешiв. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На 1,2 -1,7 м з виходом води на заплаву підвищиться рівень води біля міста Чоп на річці Тиса. У верхів’ї Днiстровського водосховища бiля села Рухотин на Буковині очiкується добiгання паводкової хвилi iз затопленням заплави, сільськогосподарських угiдь, часткове затоплення прирiчкової iнфраструктури.

До півметра підніметься рівень води Дніпра біля села Маяки, можливий вихід води заплаву й затоплення траси Одеса-Рені, городів та господарських об'єктів в селі Яськи, місті Біляївка Одеської області.

За інформацією ДСНС, станом на сьогоднішній ранок на Прикарпатті у 202 населених пунктах на території 16 районів підтоплено 6 тис. 563 житлових будинків, 12 фельдшерсько-акушерських пунктів, затоплено 3 тис. 694 підвалів, 8 тис. 579 присадибних ділянок, 5 тис. 306 колодязів та 7 тис. 841 га сільгоспугідь. Стихія зруйнувала 152 км автомобільних доріг, 56 мостів, понад 79 тис. м берегоукріплень.

На Буковині підтоплені 1 тис. 49 житлових будинків та фельдшерсько-акушерський пункт у 45 населених пунктах. Крім того, затоплені 763 підвали, 3 тис. 543 присадибні ділянки, зруйновано 1,4 км автодоріг, 17 мостів та 4 дамби.

Також підтоплення, але в значно менших масштабах, зафіксовані у Львівській, Тернопільській, Закарпатській та Одеській областях.

Нагадаємо, в Одеській області сильні зливи призвели до утворення повеней, які підтопили низку населених пунктів. В регіоні стихія підтопила низку будинків, зруйнувала міст та затопила стадіон.