Паводки в Украине. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Паводки в Украине 26 июня ожидаются в Одесской и Винницкой областях.

Сегодня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1−0,7 м. Местами возможно дальнейшее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле поселка Любешов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На 1,2 -1,7 м с выходом воды на пойму повысится уровень воды возле города Чоп на реке Тиса. В верховье Днестровского водохранилища возле села Рухотин на Буковине ожидается добегание паводковой волны с затоплением поймы, сельскохозяйственных угодий, частичное затопление приречной инфраструктуры.

Полметра поднимется уровень воды Днепра возле села Маяки, возможен выход воды на пойму и затопление трассы Одесса-Рени, огородов и хозяйственных объектов в селе Яськи, городе Беляевка Одесской области.

По информации ГСЧС, по состоянию на сегодняшнее утро на Прикарпатье в 202 населенных пунктах на территории 16 районов подтоплены 6 тыс. 563 жилых домов, 12 фельдшерско-акушерских пунктов, затоплены 3 тыс. 694 подвала, 8 тыс. 579 приусадебных участков, 5 тыс. 306 колодцев и 7 тыс. 841 га сельхозугодий. Стихия разрушила 152 км автомобильных дорог, 56 мостов, более 79 тыс. м берегоукреплений.

На Буковине подтоплены 1 тыс. 49 жилых домов и фельдшерско-акушерский пункт в 45 населенных пунктах. Кроме того, затоплены 763 подвала, 3 тыс. 543 приусадебных участка, разрушено 1,4 км автодорог, 17 мостов и 4 дамбы.

Также подтопления, но в значительно меньших масштабах, зафиксированы во Львовской, Тернопольской, Закарпатской и Одесской областях.

Напомним, в Одесской области сильные дожди привели к образованию наводнений, которые подтопили ряд населенных пунктов. В регионе стихия подтопила ряд домов, разрушила мост и затопила стадион.