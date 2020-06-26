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Рэкетиры прикрывались Зеленским, требуя миллион у предпринимателя в Винницкой области, фото — Мукачево
Рэкетиры прикрывались Зеленским, требуя миллион у предпринимателя в Винницкой области (ФОТО)https://racurs.ua/n140304-reketiry-prikryvalis-zelenskim-trebuya-million-u-predprinimatelya-v-vinnickoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Рэкетиров поймали на Винниччине. Они требовали у местного предпринимателя 1,1 млн грн, посылаясь на связи в Офисе президента.
Трех злоумышленников задержали во время передачи им более миллиона гривен, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Рэкетиры безосновательно требовали у местного предпринимателя 1,1 млн грн несуществующего долга. Один из вымогателей представился советником президента Украины, другой — бывшим сотрудником правоохранительных органов и генералом в отставке.
Эти трое угрожали предпринимателю проблемами с правоохранительными органами и закрытием бизнеса, если бы он отказался оплатить несуществующий долг своему бывшему компаньону.
Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.
В указанных лиц изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и поддельное удостоверение советника президента.
Напомним, что весной в украинской политике разразился скандал с так называемыми пленками Ермака. На них зафиксировали разговоры Дениса Ермака. Брат председателя Офиса президента якобы проводил переговоры относительно трудоустройства на топ-должностях в госаппарате.