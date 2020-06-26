Рэкетиры прикрывались Зеленским, требуя миллион у предпринимателя в Винницкой области, фото — Мукачево

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Рэкетиров поймали на Винниччине. Они требовали у местного предпринимателя 1,1 млн грн, посылаясь на связи в Офисе президента.

Трех злоумышленников задержали во время передачи им более миллиона гривен, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Рэкетиры безосновательно требовали у местного предпринимателя 1,1 млн грн несуществующего долга. Один из вымогателей представился советником президента Украины, другой — бывшим сотрудником правоохранительных органов и генералом в отставке.

Эти трое угрожали предпринимателю проблемами с правоохранительными органами и закрытием бизнеса, если бы он отказался оплатить несуществующий долг своему бывшему компаньону.

Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) УК Украины.

В указанных лиц изъяли устройство для отстрела резиновых пуль и поддельное удостоверение советника президента.

Напомним, что весной в украинской политике разразился скандал с так называемыми пленками Ермака. На них зафиксировали разговоры Дениса Ермака. Брат председателя Офиса президента якобы проводил переговоры относительно трудоустройства на топ-должностях в госаппарате.