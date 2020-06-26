В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n140303-letalnost-ot-koronavirusa-v-ukraine-nije-chem-v-germanii-ssha-i-francii-stepanov.html

Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19 унесла в Украине жизни уже 1 тыс. 86 человек.

В целом показатель летальности от коронавируса в нашем государстве составляет 2,6%. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время сегодняшнего видеобрифинга.

По словам Степанова, это свидетельствует об эффективности украинской медицинской системы.

Стандарты лечения и оказания медицинской помощи нашими врачами, нашими медработниками являются достаточно эффективными, — убежден министр.

Он отметил, что в ряде ведущих стран мира этот показатель значительно больше.

Все говорим всегда: «какая медицина в Германии», но в то же время показатель летальности в Германии составляет 4%, — подчеркнул министр.

Степанов добавил, что в США показатель летальности составляет в США — 5%, во Франции — 18%, в Испании — 9,5%.

По его словам, таких низких показателей смертности удалось достичь благодаря работе украинских медработников и ведущих специалистов, которые составляли стандарты лечения.

При этом он добавил, что украинская медицинская система имеет определенную границу, за которой просто закончат больничные койки для госпитализации больных.

Поэтому он призвал соблюдать рекомендации Минздрава по предотвращению коронавируса.

Напомним, в Украине за минувшие сутки в Украине обнаружили более 1,1 тыс. случаев коронавируса.