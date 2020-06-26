Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

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В Украине за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 1 тыс. 109 человек. Сейчас это самое большое количество больных с начала эпидемии в стране.

В Украине 25 июня зафиксировали 19 летальных случаев от COVID-19, а 541 человек выздоровел. Всего с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 41 тыс. 117 человек. Коронавирус уже преодолели 18 тыс. 299 пациентов, а 1 тыс. 86 человек умерли от осложнений. Об этом 26 июня сообщает Центр общественного здоровья.

По состоянию на сегодня новым лидером по количеству инфицированным стала Львовская область — 4 тыс. 836 зараженных. Далее Киев (4 тыс. 726 инфицированных), Черновицкая (4 тыс. 582 инфицированных), Ровенская (3 тыс. 364 инфицированных) и Закарпатская (2 тыс. 547 инфицированных) области.

Напомним, вчера в Минздраве заявляли об обнаружении 994 больных коронавирусом. Медики заявляли, что это наибольшее число новых больных за весь период пандемии в Украине.