Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

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В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 1 тис. 109 осіб. Наразі це рекордна кількість хворих з початку епідемії в країні.

За 25 червня в Україні зафіксували 19 летальних випадків від COVID-19, а 541 людина одужала. Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 41 тис. 117 осіб. Коронавірус вже подолали 18 тис. 299 пацієнтів, а 1 тис. 86 осіб померли від ускладнень. Про це 26 червня повідомляє Центр громадського здоров’я.

Станом на сьогодні новим лідером по кількості інфікованим стала Львівська область — 4 тис. 836 заражених. Далі Київ (4 тис. 726 інфікованих), Чернівецька (4 тис. 582 інфікованих), Рівненська (3 тис. 364 інфікованих) та Закарпатська (2 тис. 547 інфікованих) області.

Нагадаємо, вчора у МОЗ заявляли про виявлення 994 хворих на коронавірус. Медики заявляли, що це найбільша кількість нових хворих за весь період пандемії в Україні.