Наслідки вибуху на Позняках, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n140299-vybuh-u-kyievi-nazvano-osnovnu-versiu-slidstva-video.html

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Вибух у десятиповерховому будинку в Дарницькому районі Києва вранці 21 червня міг статися через недотримання технології повірки лічильників співробітниками «Київгазу».

Це наразі основна версія слідства, за якою працює поліція та прокуратура, заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в ефірі телеканалу «1+1».

Дійсно, за тиждень до цього страшного вибуху, який привів до п’яти жертв і величезних проблем в житті мешканців цього будинку, були повірки лічильників. Лічильники знімалися, замінялися на спеціальні трубочки і були повідомлення свідків, що був запах газу, — зазначив Геращенко.

Заступник міністра повідомив, що наразі в цій справі немає пред’явлених підозр жодній особі. Якщо буде достатньо підстав вважати, що причиною вибуху стали непрофесійні дії співробітників «Київгазу», можуть бути подані позови до суду щодо компенсації всіх витрат, яких зазнали мешканці цього будинку та держава.

У цивілізованих країнах — той, хто завдав шкоди, той за це відповідає, — наголосив Геращенко.

Він зазначив, що в Україні 83% домогосподарств мають доступ до газу.

Кожне таке домогосподарство, якщо за газом не слідкувати, може бути місцем вибуху, — додав заступник міністра.

Заступник генпрокурора Олексій Симоненко повідомив, що за фактом цього вибуху розпочате кримінальне провадження за ст. 270 Кримінального кодексу (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Призначено проведення низки експертиз, щоб встановити причини вибуху. Він додав, що в межах цього кримінального провадження в приміщеннях «Київгазу» були вилучені документи у службових осіб, які відповідають за безпеку обслуговування постраждалого будинку.

Жертвами вибуху, який стався близько 10.00 21 червня, стали п’ятеро осіб. Будинок зазнав значних ушкоджень, наразі рятувальники та поліція не пропускають до нього мешканців через загрозу можливого подальшого обвалу.

Нагадаємо, вчора мешканцям постраждалого від вибуху будинку почали вручати сертифікати на квартири.