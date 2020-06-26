Під час протестів у Гонконгу, фото: «Власть»

https://racurs.ua/ua/n140298-sankciyi-schodo-kytau-za-gonkong-pidtrymav-senat-ssha.html

Ракурс

Сенат США у четвер майже одноголосно підтримав законопроект, який дозволяє запроваджувати санкції щодо китайських чиновників, котрі підривають автономію Гонконгу.

Під санкції можуть потрапити чиновники, причетні до резонансного закону «Про національну безпеку в Гонконгу», котрий, на думку американської влади, підриває принцип «одна країна — дві системи», за умов дотримання якого Гонконг передали під контроль КНР у 1997 році, повідомляє видання Politico.

Під санкції також можуть потрапити юридичні особи та банки, які обслуговують китайських чиновників, причетних до ухвалення цього закону.

Співавторами документу стали демократ Кріс Ван Холлен та республіканець Пет Тумі. Також законопроект отримав підтримку з боку Білого дому.

Тепер цей законопроект ще має підтримати Палата представників Конгресу США, після чого його відправлять на підпис президенту країни Дональду Трампу.

Минулого місяця вищий законодавчий орган Китаю — Всекитайські збори національних представників підтримав резолюцію, яка передбачає розроблення закону «Про національну безпеку для Гонконгу». Цей закон, як очікується, дозволить центральній владі КНР вводити в Гонконг своїх силовиків і здійснювати екстрадицію в материковий Китай затриманих.

Раніше США, Велика Британія, Австралія та Канада виступили зі спільною заявою, в якій звинуватили Китай у порушенні міжнародних зобов’язань у зв’язку з цим законом.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео наприкінці травня заявив, що «Гонконг більше не є автономним від Китаю».