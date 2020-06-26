Медведчук на карантине не сидел: «Схемы» обнародовали данные о перелетах украинских олигархов, скриншот видео

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Ракурс

Виктор Медведчук, Вадим Новинский, Валерий Хорошковский и другие украинские олигархи и политики не сидели на карантине, а регулярно совершали авиаперелеты.

В то время, когда вся страна должна была придерживаться ограничений, небо закрылось не для всех. Разрешения на регулярные полеты раздавали Госавиаслужба и СБУ, говорится в расследовании «Схем».

Во время карантина принятие и отправление пассажиров в Украине было возможным только в Борисполе и Львове. Журналисты зафиксировали информацию о перелетах нардепов и олигархов Виктора Медведчука и Вадима Новинского, Валерия Хорошковского, Александра Ярославского, бизнес-партнеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

10 апреля «Схемы» сняли, как кортеж олигарха Игоря Коломойского уехал из «Борисполя» после того, как там приземлился самолет из Днепра. 7 мая журналисты зафиксировали прилет из аэропорта «Ужгород» в аэропорт «Киев» (Жуляны) нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Медведчука с семьей.

Он часто летал на заседание Верховной Рады и в тот же день возвращался в горы дышать чистым воздухом.

Как выяснилось, официальное основание для разрешения на перелет: «перевозка народного депутата Украины».

5 июня журналисты зафиксировали, как в «Борисполь» из Вильнюса прилетел внефракционный народный депутат Вадим Новинский. 15 апреля депутат сообщал, что у него обнаружили коронавирус. Новинский сообщил журналистам, что разрешение на полеты ему предоставили «соответствующие инстанции» — МИД, МВД, СБУ и пограничная служба.

12 июня из Великобритании, которая на тот момент находилась в «красной зоне», в «Борисполь» прилетел миллионер Валерий Хорошковский. Жена бывшего нардепа Виталия Хомутынника Светлана смогла слетать в Германию на 8 дней и вернуться оттуда с пакетами элитных брендов.