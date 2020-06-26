Медведчук на карантині не сидів: «Схеми» оприлюднили дані про перельоти українських олігархів, скріншот відео

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Віктор Медведчук, Вадим Новинський, Валерій Хорошковський та інші українські олігархи та політики не сиділи на карантині, а регулярно здійснювали авіаперельоти у приватних справах.

У той час, коли вся країна мусила дотримуватися обмежень, небо закрилося не для всіх. Дозволи на регулярні польоти надавали Державіаслужба та СБУ, йдеться у розслідуванні «Схем».

Під час карантину прийняття і відправлення пасажирів в Україні було можливим тільки у Борисполі і Львові. Журналісти зафіксували інформацію про перельоти нардепів і олігархів Віктора Медведчука і Вадима Новинського, Валерія Хорошковського, Олександра Ярославського, бізнес-партнерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

10 квітня «Схеми» зафільмували, як кортеж олігарха Ігоря Коломойського виїхав із «Борисполя» після того, як там приземлився літак із Дніпра. 7 травня журналісти зафіксували приліт із аеропорту «Ужгород» в аеропорт «Київ» (Жуляни) нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Медведчука з родиною.

Він часто літав на засідання Верховної Ради і того ж дня повертався в гори дихати чистим повітрям.

Як з’ясувалося, офіційна підстава для дозволу на переліт: «перевезення народного депутата України».

5 червня журналісти зафіксували, як в «Бориспіль» із Вільнюса прилетів позафракційний народний депутат Вадим Новинський. 15 квітня депутат повідомляв, що в нього виявили коронавірус. Депутат повідомив журналістам, що дозвіл на польоти йому надали «відповідні інстанції» — МЗС, МВС, СБУ і прикордонна служба.

12 червня із Великої Британії, яка на той момент перебувала у «червоній зоні», в «Бориспіль» прилетів мільйонер Валерій Хорошковський. Дружина колишнього нардепа Віталія Хомутинніка Світлана змогла злітати у Німеччину на 8 днів і повернутися звідти з пакетами елітних брендів.