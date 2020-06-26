В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n140303-letalnist-vid-koronavirusu-v-ukrayini-nyjcha-nij-u-nimechchyni-ssha-ta-franciyi-stepanov.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 забрала в Україні життя вже 1 тис. 86 осіб.

Загалом показник летальності від коронавірусу в нашій державі становить 2,6%. Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив під час сьогоднішнього відеобрифінгу.

За словами Степанова, це свідчить про ефективність української медичної системи.

Стандарти лікування і надання медичної допомоги нашими лікарями, нашими медпрацівниками є достатньо ефективними, — переконаний міністр.

Він зауважив, що в низці провідних країн світу цей показник є значно більшим.

Всі говоримо завжди: «яка медицина в Німеччині», але в той же час показник летальності в Німеччині складає 4%, — наголосив міністр.

Степанов додав, що в США показник летальності становить в США — 5%, у Франції — 18%, в Іспанії — 9,5%.

За його словами, таких низьких показників смертності вдалося досягти завдяки роботі українських медпрацівників та провідних фахівців, які складали стандарти лікування.

Водночас він додав, що українська медична система має певну межу, за якою просто закінчать лікарняні ліжка для госпіталізації хворих.

Тому він закликав дотримуватися рекомендацій МОЗ щодо запобігання коронавірусу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу в Україні виявили понад 1,1 тис. випадків коронавірусу.