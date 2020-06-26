Рекетири прикривалися Зеленським, вимагаючи мільйон в підприємця на Вінничині, фото — Мукачеве

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Рекетирів зловили на Вінниччині. Вони вимагали у місцевого підприємця 1,1 млн грн, вдаючи зв’язки в Офісі президента.

Трьох зловмисників затримали під час передачі їм понад мільйона гривень, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Рекетири безпідставно вимагали у місцевого підприємця 1,1 млн грн неіснуючого боргу. Один з вимагачів представився радником президента України, інший — колишнім співробітником правоохоронних органів і генералом у відставці.

Ці троє погрожували підприємцеві проблемами з правоохоронними органами та закриттям бізнесу, якби він відмовився сплатити неіснуючий борг своєму колишньому компаньйону.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 4 ст. 189 (вимагання) КК України.

У вказаних осіб вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та сфальшоване посвідчення радника президента.

Нагадаємо, що навесні в українській політиці вибухнув скандал із так званими плівками Єрмака. На них зафіксували розмови Дениса Єрмака. Брат голови Офісу президента начебто проводив переговори щодо працевлаштування на топ-посадах в держапараті.