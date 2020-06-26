«Слуга народа» Третьякова обнародовала откровенное объяснение и поблагодарила Зеленского

https://racurs.ua/n140306-tretyakova-obnarodovala-otkrovennoe-obyasnenie-i-poblagodarila-zelenskogo.html

Ракурс

Галина Третьякова, нардеп от «Слуги народа» и глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты ветеранов, обнародовала заявление-объяснение своих слов о «детях низкого качества», стерилизации и злоупотреблении соцвыплатами. Нардеп заявила об «организованном буллинге» против себя и заверила, что не намерена уходить с поста главы комитета.

Спасибо всем за искренние слова поддержки. Они очень важны для меня во время организованного буллинга… Никуда не собираюсь уходить под давлением извне… Буду делать свое дело, реализовывать план законодательных инициатив (реформ), который разрабатывала всю свою жизнь. И не имела никакой возможности его реализовать, если бы не наш президент и Андрей Ермак, — написала Третьякова в Facebook.

Также она отметила, что ее слова о «детях низкого качества» были неудачно подобранными и поблагодарила за поддержку Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака.

Да, слова подобраны неудачно. Но, кто из нас не ошибается, тем более в момент долгих публичных выступлений?.. Мы еще научимся отличать дискриминацию в имеющихся общественных процессах от разговоров, — убеждена «слуга».

Нардеп решила объяснить свои слова, а не извиняться.

Напомним, на этой неделе Третьякова оказалась в эпицентре скандала после публикации видеозаписи интервью, в котором она рассказывает о «детях низкого качества», стерилизации безработных и злоупотреблении государственными льготами. Заявления Третьяковой вызвали взрывную реакцию соцсетей, критику омбудсмена и оправдания «Слуги народа». Депутаты-оппозиционеры требовали, чтобы «слуга» сложила полномочия главы парламентского комитета.

Фракция Зеленского также определилась, что делать со скандальными высказываниями нардепов.