Сергій Стерненко. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n140342-u-sluhanni-apelyaciyi-na-zapobijnyy-zahid-sternenku-ogolosheno-tyjnevu-perervu.html

Ракурс

Сергій Стерненко так і не дочекався сьогодні остаточного рішення Київського апеляційного суду щодо розгляду апеляції на рішення Шевченківського районного суду про обрання йому запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту. Суд продовжить розгляд скарги 3 липня об 11.00.

Таке рішення винесла колегія суддів після заслуховування аргументів сторін.

У суді було заслухано поручителів, які звернулися із заявами про готовність взяти Стерненка на поруки у якості запобіжного заходу.

Головуючий суддя заявив, що ще багато поручителів, яких необхідно заслухати. Крім того, суд повинен вивчити документи, тому в судовому засіданні оголошено перерву.

За словами Стерненка, поручителів налічується близько 400 осіб. Також активіст заявив, що він дуже розраховував сьогодні почути остаточне рішення суду.

Як раніше писав «Ракурс», Стерненко сьогодні прибув до будівлі суду завчасно. Під стінами суду зібралася група підтримки активіста, а також чергували правоохоронці.