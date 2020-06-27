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Ракурс
У Києві сталася пожежа в державному нотаріальному архіві, фото: «20 хвилин»

У Києві горів державний нотаріальний архів (ФОТО)

27 чер 2020, 19:39
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У Києві сьогодні сталася пожежа в будівлі Київського державного нотаріального архіву, розташованого на проспекті Повітрофлотському у Солом’янському районі столиці.

Площа пожежі загалом становила 10 кв. м. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС України у Києві.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 10.37, ліквідовано її було об 11.38. Вогонь знищив дерев’яну обрешітку горища одноповерхової будівлі, старі речі, утеплювач, а також документацію організації, столи та стільці в одному з приміщень.

Людей на момент прибуття пожежників у будівлі не було.

В результаті пожежі жертв на постраждалих немає. Причини її виникнення встановлюються.

Під час пожежі у Київському державному нотаріальному архіві, фото: ДСНС


Київський державний нотаріальний архів, фото: «Нотаріат України»

Нагадаємо, нещодавно в Києві сталася пожежа в Головному слідчому управлінні Нацполіції. В результаті частина справ постраждала від вогню або води, якою пожежники залили робочі кабінети слідчих.

Джерело: Ракурс


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