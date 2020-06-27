У Києві сталася пожежа в державному нотаріальному архіві, фото: «20 хвилин»

https://racurs.ua/ua/n140367-u-kyievi-goriv-derjavnyy-notarialnyy-arhiv-foto.html

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У Києві сьогодні сталася пожежа в будівлі Київського державного нотаріального архіву, розташованого на проспекті Повітрофлотському у Солом’янському районі столиці.

Площа пожежі загалом становила 10 кв. м. Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС України у Києві.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 10.37, ліквідовано її було об 11.38. Вогонь знищив дерев’яну обрешітку горища одноповерхової будівлі, старі речі, утеплювач, а також документацію організації, столи та стільці в одному з приміщень.

Людей на момент прибуття пожежників у будівлі не було.

В результаті пожежі жертв на постраждалих немає. Причини її виникнення встановлюються.

Нагадаємо, нещодавно в Києві сталася пожежа в Головному слідчому управлінні Нацполіції. В результаті частина справ постраждала від вогню або води, якою пожежники залили робочі кабінети слідчих.