Серед українських військових знову є втрати, фото: «Луганщина»

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Ракурс

Війна на Донбасі продовжує забирати життя українських військових.

Сьогодні один військовослужбовець загинув, ще двоє дістали поранення. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Так, біля села Старогнатівка Донецької області двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення внаслідок розриву невідомого боєприпасу. Один з них від отриманих ран помер, іншого доставлено до лікувального закладу, де надано медичну допомогу.

Ще один військовослужбовець отримав поранення неподалік міста Мар’їнка Донецької області.

Там під час виконання завдання з розмінування місцевості сапер зі складу Об'єднаних сил дістав вогнепальне осколкове проникаюче поранення внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою. Військовослужбовця доставлено до лікувального закладу та надано медичну допомогу.

Обставини цього інциденту встановлюються.

Загалом окупанти сьогодні п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. У відповідь українські військові вживали необхідних заходів для припинення вогневих провокацій ворога.

Нагадаємо, минулого тижня бойовики застосували на Донбасі авіаційні ракети.