У світі триває епідемія коронавірусу, фото: Mountain Home Air Force Base

https://racurs.ua/ua/n140365-uskladnennyam-vid-koronavirusu-moje-zapobigty-poshyrena-dytyacha-vakcyna-ucheni.html

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Ускладненням від коронавірусу, таким як сильне запалення легенів та сепсис, може запобігти використання живих ослаблених вакцин, таких як дитяча вакцина MMR, що застосовується проти кору, паротиту та краснухи.

Такого висновку дійшли учені з Університету штату Луїзіана (США), повідомляє прес-служба вишу.

Зазначається, що є все більше свідчень про те, що живі ослаблені вакцини можуть провокувати тренування імунною системою лейкоцитів з метою більш ефективного захисту від непов’язаних інфекцій. Так, в результаті використання однієї з таких вакцин у лабораторних умовах учені зафіксували утворення імунною системою захисту від сепсису (зараження крові).

Втім, відповідний ефект не є довговічним.

Кожен, кого в дитинстві вакцинували MMR, ймовірно, все ще має імунні антитіла, спрямовані проти кору, паротиту або краснухи, проте імунні клітини таких людей, скоріше за все, вже не є спрямованими проти сепсису. Отже, може бути важливим зробити вакцинацію MMR у дорослому віці, щоб краще захиститися від сепсису, пов’язаного із COVID-19, — зазначають дослідники.

Учені наголошують, що цю вакцину в жодному разі не слід намагатися використовувати як вакцину від коронавірусу, а лише як імунопрофілактичний захід проти важких запальних симптомів COVID-19.

Наразі у світі ще тривають дослідження щодо ефективності вакцини MMR, а також ослабленої вакцини проти туберкульозу у питанні протидії ускладненням COVID-19, проте учені закликають осіб, які зазнають підвищеного ризику інфікування коронавірусом і не мають протипоказань, вакцинуватися MMR вже зараз.

Якщо ми праві, людина з MMR-вакцинацією менше постраждає у випадку зараження COVID-19. Якщо ж ми помиляємося, у людини просто буде кращий імунітет до кору, свинки і краснухи, — зазначають дослідники.

Нагадаємо, американські вчені нещодавно встановили, що у малюків COVID-19 проходить переважно в легкій формі.