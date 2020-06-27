В Україні триває епідемія коронавірусу

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Епідемія коронавірусу в Україні триває, щодня виявляють близько тисячі нових випадків.

Нашу державу Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) віднесла до переліку країн з високими темпами поширення коронавірусу. Про це йдеться у заяві регіонального директора ВООЗ з питань Європи Ханса Клюге, опублікованій на сайті організації.

Окрім України, у цьому списку також Албанія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Вірменія, Північна Македонія, Казахстан, Киргизстан, Косово, Молдова та Швеція.

Клюге наголошує - якщо не зупинити поширення вірусу в цих країнах, система охорони здоров’я Європи може знову опинитися «на межі».

Всього в Європі вже виявлено понад 2,5 млн випадків коронавірусу. Минулого тижня в Європі вперше за тривалий час знову спостерігається збільшення кількості нових випадків за тиждень. Клюге зазначив, що зростання захворюваності на коронавірус спостерігається у загалом у 30 країнах Європи.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили ще 948 хворих на коронавірус. Загалом за час епідемії в нашій державі зафіксували вже 42 тис. випадків зараження коронавірусом.