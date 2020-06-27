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Ракурс
Коронавірус в Україні виявили ще у 948 осіб — РНБО

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні за добу зросла на 948 осіб

27 чер 2020, 09:35
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Коронавірус в Україні, станом на 27 червня, виявили ще у 948 осіб. Загалом лабораторно підтверджено вже понад 42 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє РНБО.

За минулу добу, 26 червня, в Україні померло 24 особи, 402 — одужало. Найбільше нових випадків лікарі виявили на Львівщині — 168, а також у Києві — 140. Багато випадків інфікування зафіксували у п’ятницю на Рівненщині (111) та Закарпатті (93).

Коронавірус в Україні виявили ще у 948 осіб — РНБО

Загалом COVID-19 забрав життя 1086 осіб. Перемогли хворобу понад 18, 2 тис. осіб.

За час спалаху коронавірусу в Україні найбільші показники летальності зафіксовано у Чернівецькій області (180 осіб померло), Львівській (131), Києві (102), Івано-Франківській (100), Закарпатській (82) та Харківській областях (75).

Коронавірус в Україні виявили ще у 948 осіб — РНБО

Нагадаємо, 25 червня COVID-19 в Україні підтвердили у рекордних 1,1 тис. осіб, при цьому 19 хворих за добу померли, 541 одужав.


Раніше ВООЗ попередила про ризики для системи охорони здоров’я України через стрімке зростання нових випадків інфікування коронавірусом.

Також у Всесвітній організації охорони здоров’я переконані, що мільйони людей можуть померти, якщо світ «накриє" друга хвиля епідемії коронавірусу. Зараз пандемія розвивається за сценарієм, схожим на іспанський грип, який охопив світ на початку минулого століття: влітку він відступив і люто повернувся у вересні і жовтні. Під час другої хвилі тоді померло 50 млн осіб.

Джерело: Ракурс


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