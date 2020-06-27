Коронавирус в Украине обнаружили еще у 948 человек — СНБО

https://racurs.ua/n140351-za-sutki-v-ukraine-koronavirusnoy-infekciey-zaboleli-948-chelovek.html

Ракурс

Коронавирус в Украине, по состоянию на 27 июня, обнаружили еще у 948 человек. Всего лабораторно подтверждены уже свыше 42 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает СНБО.

За прошедшие сутки, 26 июня, в Украине умерли 24 человека, 402 — выздоровели. Больше всего новых случаев врачи обнаружили на Львовщине — 168, а также в Киеве — 140. Многие случаи инфицирования зафиксировали в пятницу в Ровенской области (111) и на Закарпатье (93).

Всего COVID-19 унес жизни 1086 украинцев. Победили болезнь свыше 18, 2 тыс. человек.

За время вспышки коронавируса в Украине наибольшие показатели смертности зафиксированы в Черновицкой области (180 летальных случаев), Львовской (131), Киеве (102), Ивано-Франковской (100), Закарпатской (82) и Харьковской областях (75).

Напомним, 25 июня COVID-19 в Украине подтвердили у рекордных 1,1 тыс. человек, при этом 19 больных за сутки умерли, 541 — выздоровел.

Ранее ВОЗ предупредила о рисках для системы здравоохранения Украины из-за стремительного роста новых случаев инфицирования коронавирусом.

Также во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что миллионы людей могут умереть, если мир «накроет» вторая волна эпидемии коронавируса. Сейчас пандемия развивается по сценарию, похожему на испанский грипп, охватившему мир в начале прошлого века: летом он отступил и яростно вернулся в сентябре и октябре. Во время второй волны тогда погибли 50 млн человек.