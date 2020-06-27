Авиакатастрофа МАУ — Иран согласился передать Франции «черные ящики»

https://racurs.ua/n140350-iran-oficialno-soglasilsya-peredat-francii-chernye-yaschiki-sbitogo-samoleta-mau.html

Ракурс

Авиакатастрофа МАУ произошла в небе над Тегераном свыше пяти месяцев назад, однако только сейчас Иран официально согласился передать Франции «черные ящики» сбитого украинского самолета. Об этом сообщил в Фейсбук заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

О своем согласии представители Ирана заявили 26 июня на Совете ІКАО (Международная организация гражданской авиации). Бюро по расследованию авиакатастроф Франции уточнило, что начнет работу по расшифровке бортовых самописцев 20 июля.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ ранее настаивала на передаче бортовых самописцев в Париж, где есть вся необходимая техника. Официальный представитель Ирана еще в марте согласился это сделать, но передача так и не состоялась. Поэтому 21 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет подавать иски в международные суды против Ирана, если официальный Тегеран не выполнит своих обязательств.

Вчера на Совете ІКАО представители Ирана вновь согласились передать Франции бортовые самописцы, однако на этот раз обязались сделать это до 20 июля.

Мы приветствуем сегодняшнее объявление на Совете ІКАО того, что Иран наконец-то официально обязался 20 июля загрузить информацию с бортовых самописцев рейса МАУ PS752 в Бюро гражданской авиации Франции, — заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.



Как сообщалось, 8 января самолет «Международных авиалиний Украины» после вылета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение. На его борту находились 176 человек, все они погибли (в том числе 11 граждан Украины — двое пассажиров и девять членов экипажа). Пассажирами авиалайнера также были граждане Канады, Ирана, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Изначально иранская сторона утверждала, что авиакатастрофа произошла из-за технических проблем самолета, но 11 января Иран признал, что самолет сбили бойцы Корпуса стражей Исламской революции.