Авіакатастрофа МАУ — Іран погодився передати Франції “чорні скриньки”

https://racurs.ua/ua/n140350-iran-oficiyno-pogodyvsya-peredaty-franciyi-chorni-skrynky-zbytogo-litaka-mau.html

Ракурс

Авіакатастрофа МАУ сталася у небі Тегерану понад п’ять місяців тому, однак лише зараз Іран офіційно погодився передати Франції «чорні скриньки» збитого українського літака. Про це повідомив у Фейсбук заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Про свою згоду представники Ірану заявили 26 червня на Раді ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації). Бюро з розслідування авіакатастроф Франції уточнило, що розпочне роботу з бортовими самописцями 20 липня.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ раніше наполягала на передачі бортових самописців до Парижа, який володіє необхідною технікою для розшифрування. Офіційний представник Ірану ще у березні погодився це зробити, але передача так і не відбулася. Тому 21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна подаватиме позови до міжнародних судів проти Ірану, якщо офіційний Тегеран не виконає своїх зобов’язань.

Вчора на Раді ІКАО представники Ірану знову погодилися передати Франції бортові самописці, однак цього разу зобов’язалися зробити це до 20 липня.

Ми вітаємо оголошення на Раді ІКАО того, що Іран нарешті офіційно зобов’язався 20 липня звантажити інформацію бортових самописців рейсу МАУ PS752 у Бюро цивільної авіаційної безпеки та розслідування Франції, — заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.



Як повідомляв «Ракурс», 8 січня після вильоту з аеропорту в Тегерані зазнав аварії літак «Міжнародних авіаліній України». На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них було 11 громадян України — двоє пасажирів та дев’ятеро членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Канади, Ірану, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що катастрофа сталася через технічну проблему літака, проте 11 січня Іран визнав, що літак збили бійці Корпусу вартових Ісламської революції.