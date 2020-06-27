Коронавирус в мире подтвердили у рекордного числа инфицированных, появилась инфографика

https://racurs.ua/n140349-koronavirus-v-mire-obnarujili-u-rekordnogo-chisla-inficirovannyh.html

Ракурс

Коронавирус в мире за минувшие сутки обнаружили у рекордного числа инфицированных — 194 тыс. человек. Всего за время пандемии в мире зарегистрировали 9,9 млн случаев заражения COVID-19.

Больше всего новых больных зафиксировали в США и Бразилии — около 47 тыс. человек. Также свыше 18 тыс. случаев подтвердили власти Индии, более 6 тыс. — России, Южной Африки и Мексики. Об этом сообщает сайт Worldometers.

В этот же день в мире умерли 4,89 тыс. инфицированных. Больше всего жизней коронавирус унес в Бразилии — 1055, Мексике — 736 и США — 663.

В то время как показатель зарегистрированных случаев COVID-19 в мире приближается к 10 млн, летальность достигает 496 тыс. человек. Победить коронавирусную инфекцию удалось свыше 5,3 млн пациентов.

Во Всемирной организации здравоохранения убеждены, что миллионы людей могут умереть, если мир «накроет» вторая волна эпидемии коронавируса. Помощник гендиректора ВОЗ по стратегическим вопросам Раньери Гуэрра, как передает CNN, заявила, что пандемия развивается по сценарию, который прогнозировали в ВОЗ. Развитие событий с COVID-19 напоминает испанский грипп, охвативший мир в начале прошлого века.

Испанский грипп вел себя так же, как и COVID: летом он отступил и вернулся свирепствовать в сентябре и октябре. Во время второй волны тогда умерли 50 млн человек, — заявила Гуэрра.

Напомним, ранее ВОЗ предупредила о рисках для системы здравоохранения Украины из-за стремительного роста новых случаев инфицирования коронавирусом.