Коронавірус у світі виявили у рекордної кількості інфікованих, з’явилася інфографіка / Фото: Скрін bbc.com

https://racurs.ua/ua/n140349-koronavirus-u-sviti-vyyavyly-u-rekordnoyi-kilkosti-infikovanyh.html

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Коронавірус у світі за минулу добу виявили у рекордної кількості інфікованих — 194 тис. осіб. Загалом за час пандемії у світі зареєстрували 9,9 млн випадків зараження COVID-19.

Найбільше нових хворих зафіксували у США та Бразилії — близько 47 тис. осіб. Також понад 18 тис. випадків підтвердила влада Індії, понад 6 тис. — Росії, Південної Африки та Мексики. Про це повідомляє сайт Worldometers.

Цього ж дня у світі померло 4,89 тис. інфікованих. Найбільше життів коронавірус забрав у Бразилії — 1055, Мексиці — 736 та США — 663.

В той час як показник зареєстрованих випадків COVID-19 у світі наближається до 10 млн, летальність наразі сягає 496 тис. Перемогли коронавірусну інфекцію вже понад 5,3 млн пацієнтів.

У Всесвітній організації охорони здоров’я переконані, що мільйони людей можуть померти, якщо світ «накриє" друга хвиля епідемії коронавірусу. Помічник гендиректора ВООЗ зі стратегічних питань Раньєрі Гуерра, як передає CNN, заявила, що пандемія розвивається за сценарієм, який прогнозували у ВООЗ. Розвиток подій з COVID-19 схожий на іспанський грип, що охопив світ на початку минулого століття.

Іспанський грип поводив себе так само, як і COVID: влітку він відступив і люто відновився у вересні і жовтні. Під час другої хвилі тоді померло 50 млн осіб, — заявила Гуерра.

Нагадаємо, раніше ВООЗ попередила про ризики для системи охорони здоров’я України через стрімке зростання нових випадків інфікування коронавірусом.