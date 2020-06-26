У світі триває пандемія коронавірусу, фото: FreePik

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Епідемія коронавірусу у світі триває.

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України оновило свій список «червоних» та «зелених» країн, складений для подорожуючих на основі даних про кількість активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Цей документ опубліковний на сайті МОЗ.

Єгипет — популярний серед українців туристичний напрямок, тепер перебуває у небезпечній «червоній» групі держав. У цій країні кількість активних випадків становить 40,3 на 100 тис. населення.

А от Туреччина, Болгарія, Італія, Греція, Грузія — перебувають у «зеленій» групі з показником захворюваності менше 40 на 100 тис. населення.

Також у «зеленій» групі Польща — у цій державі зафіксовано 34,5 активні випадки коронавірусу на 100 тис. населення.

Україна продовжує перебувати у «червоній» групі — 50,6 активних випадків.

Для в’їзду в Україну іноземцям потрібно мати страховий поліс, який покриває витрати на COVID-19 та обсервацію.

Якщо до України прибувають особи з «зеленого» списку держав, вони матимуть можливість долати кордон безперешкодно.

У разі прибуття з «червоного» списку держав, таким особам доведеться проходити 14-денну обсервацію чи скористатися додатком «Дій вдома». Втім, іноземці з країн «червоної» групи зможуть припинити режим самоізоляції чи обсервації в разі отримання негативного ПЛР-тесту після перетину держкордону.

Нагадаємо, очільник МОЗ Максим Степанов сьогодні заявив, що летальність від коронавірусу в Україні нижча, ніж у Німеччині, США та Франції.