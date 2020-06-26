Вакарчук позбувся депутатського мандата. Фото: Голос

https://racurs.ua/ua/n140326-vakarchuk-ne-zdavsya-bez-bou-i-pozbuvsya-deputatskogo-mandata.html

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Святослав Вакарчук більше не народний депутат. Сьогодні на з’їзді партії «Голос» його достроково позбавили депутатського мандата. Про це попросив сам Вакарчук.

Після того, як народні депутати під час засідання Верховної Ради вирішили не підтримати заяву Вакарчука про складання депутатських повноважень, це рішення ухвалили делегати «Голосу» на позачерговому з’їзді політсили. Про це повідомляє прес-служба партії.

Водночас Вакарчук залишиться «активним членом» партії, заявили в «Голосі». Його місце у фракції займе Аліна Свідерська. Сам вже колишній нардеп пообіцяв, що допомагатиме партії усім, чим зможе.

Під час свого виступу на з’їзді Вакарчук розповів, що Рада не залишила йому вибору, і висловив сподівання на «повагу колег до рішення вільної людини».

Також «Голос» затвердив новий статут партії, який деталізує процедури створення місцевих партійних організацій для участі в місцевих виборах, які відбудуться восени 2020 року.

Нагадаємо, заяву про відставку Вакарчука 18 червня підтримали лише 175 парламентарів при 226 необхідних. Після цього він вийшов із фракції «Голос» для того, щоб на з’їзді партії його могли виключити з виборчих списків.