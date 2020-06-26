СБУ прийшла до науковця, який протестував проти міністра Шкарлетаhttps://racurs.ua/ua/n140325-sbu-pryyshla-do-naukovcya-yakyy-protestuvav-proty-ministra-shkarleta.htmlРакурс
Протести у Києві, на яких вимагали не призначати на чолі Міністерства освіти і науки Сергія Шкарлета, не минулися даремно одному із їхніх ініціаторів.
Сьогодні представник Служби безпеки України завітав в Національну академію наук до старшого наукового співробітника Інституту фізики НАНУ Антона Сененка.
У Фейсбук Сененко повідомив, що темою зустрічі була саме акція протесту біля Кабміну, яка відбулася 18 червня.
Оперативник спецслужби поцікавився в науковця щодо організації акції: чи платили учасникам, хто з колег Сененка ще був на ній, чому вона відбувалася?
Візит сбушника нагадав Сененку радянські часи тотального контролю за науковцями і змусив хвилюватися його колег.
В науковця запитували і про його співпрацю з міжнародними організаціями, оперативника СБУ цікавили деталі про знайомих Сененка за кордоном і чи має він допуск до в якихось секретних матеріалів.
Ця ситуація (безвідносно до того, про що ми розмовляли, що мене запитували та що я відповідав) є жахливою сама по собі. В СБУ люди витрачають час на мою скромну персону. Щось в державі точно перескочило не на ті рейки. Схоже, настають ті найтемніші часи, за якими і буде світанок, — написав Сененко.
Він припускає, що подібні візити відбудуться й до інших учасників акції.
Антон Сененко — один з найвідоміших блогерів, який пише про реформу освіти в Україні. Він часто критикував владу за призупинення змін, а також намір призначити в МОН Сергія Шкарлета.