Астрономи виявили дві екзопланети, фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n140324-dvi-super-zemli-vyyavyly-nepodalik-sonyachnoyi-systemy.html

Ракурс

Дві нові планети біля інших зірок (екзопланети) виявила група британських астрономів.

Ці екзопланети розташовані за 11 світлових років від нас, що досить недалеко за космічними мірками, повідомляє видання The Mirror.

Виявлені екзопланети є «супер-Землями» — схожими на Землю за типом планетами, проте значно більшого розміру. Вони обертаються довкола червоного карлика GJ 887 — це десята за відстанню від Землі зоряна система.

Нововідкриті планети отримали назви GJ 887b та GJ 887c. Одна з них робить повний оберт довкола зірки 9,3 дня, а інша — за 21,8 дня. Оскільки їх орбіти розташовані дуже близько до зірки, ці планети надто гарячі, щоб утримувати воду в рідкому вигляді, а отже — мати життя.

Однак, на думку вчених, є свідчення того, що в системіGJ 887 є ще одна екзопланета. Вона якраз може бути розташована на достатній відстані для можливості існування життя.

До того ж, зірка GJ 887 є менш активною, ніж більшість червоних карликів, тому життя на третій екзопланеті може бути захищене від характерних для таких зірок надзвичайно потужних сонячних спалахів.

Проте цю третю екзопланету ученим ще потрібно буде знайти.

Нагадаємо, за 300 світлових років від Землі учені нещодавно виявили планету-близнюк Землі.