Астрономы обнаружили две экзопланеты, фото: Pexels

https://racurs.ua/n140324-dve-super-zemli-obnarujili-nepodaleku-ot-solnechnoy-sistemy.html

Ракурс

Две новые планеты у других звезд (экзопланеты) обнаружила группа британских астрономов.

Эти экзопланеты расположены в 11 световых лет от нас, что достаточно недалеко по космическим меркам, сообщает издание The Mirror.

Обнаруженные экзопланеты являются «супер-Землями» — похожими на Землю по типу планетами, однако значительно большего размера. Они вращаются вокруг красного карлика GJ 887 — это десятая по расстоянию от Земли звездная система.

Новооткрытые планеты получили названия GJ 887b и GJ 887c. Одна из них делает полный оборот вокруг звезды 9,3 дня, а другая — за 21,8 дня. Поскольку их орбиты расположены очень близко к звезде, эти планеты слишком горячие, чтобы удерживать воду в жидком виде, а значит — иметь жизнь.

Однако, по мнению ученых, есть свидетельства того, что в системе GJ 887 есть еще одна экзопланета. Она как раз может быть расположена на достаточном расстоянии для возможности существования жизни.

К тому же, звезда GJ 887 является менее активной, чем большинство красных карликов, поэтому жизнь на третьей экзопланете может быть защищеной от характерных для таких звезд очень мощных солнечных вспышек.

Однако эту третью экзопланету ученым еще предстоит найти.

Напомним, в 300 световых лет от Земли ученые недавно обнаружили планету-близнец Земли.