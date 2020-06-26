СБУ пришла к ученому, который протестовал против министра Шкарлета, фото — Цензор

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Ракурс

Протесты в Киеве, на которых требовали не назначать во главе Министерства образования и науки Сергея Шкарлета, не прошли просто так одному из инициаторов митинга.

Сегодня представитель Службы безопасности Украины посетил в Национальной академии наук старшего научного сотрудника Института физики Антона Сененко.

В Фейсбук Сененко сообщил, что темой встречи была именно акция протеста возле Кабмина, которая состоялась 18 июня.

Оперативник спецслужбы интересовался по поводу организации акции: платили ли участникам, кто из коллег Сененко еще был на ней, почему она проходила?

Визит сбушника напомнил Сененко советские времена тотального контроля за учеными и заставил волноваться его коллег.

У ученого спрашивали и о его сотрудничестве с международными организациями. Оперативника СБУ интересовали детали о знакомых Сененко за рубежом и имеет ли он допуск к каким-то секретным материалам.

Эта ситуация (безотносительно к тому, о чем мы говорили, что меня спрашивали и что я отвечал) является ужасной сама по себе. В СБУ люди тратят время на мою скромную персону. Что-то в государстве точно перескочило не на те рельсы. Похоже, наступают те темные времена, после которых и будет рассвет, — написал Сененко.

Он предполагает, что подобные визиты состоятся к другим участникам акции.

Антон Сененко — один из самых известных блогеров, который пишет о реформе образования в Украине. Он часто критиковал власть за приостановление изменений, а также намерение назначить в МОН Сергея Шкарлета.