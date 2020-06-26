Вакарчук лишился депутатского мандата. Фото: Голос

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Ракурс

Святослав Вакарчук больше не народный депутат. Сегодня на съезде партии «Голос» его досрочно лишили депутатского мандата. Об этом попросил сам Вакарчук.

После того, как народные депутаты во время заседания в Верховной Раде решили не поддержать заявление Вакарчука о сложении депутатских полномочий, это решение приняли делегаты «Голоса» на внеочередном съезде политсилы. Об этом сообщает пресс-служба партии.

При этом Вакарчук останется «активным членом» партии, заявили в «Голосе». Его место во фракции займет Алина Свидерская. Сам уже бывший нардеп пообещал, что будет помогать партии всем, чем сможет.

Во время своего выступления на съезде Вакарчук рассказал, что Рада не оставила ему выбора, и понадеялся на «уважение коллег к решению свободного человека».

Также «Голос» утвердил новый устав партии, который детализирует процедуры создания местных партийных организаций для участия в местных выборах, которые состоятся осенью 2020 года.

Напомним, заявление об отставке Вакарчука 18 июня поддержали лишь 175 парламентариев при 226 необходимых. После этого он вышел из фракции «Голос», чтобы на съезде партии его могли исключить из избирательных списков.