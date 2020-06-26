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В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: FreePik
Список опасных «коронавирусных» стран обновлен: куда лучше не путешествовать летом (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n140327-spisok-opasnyh-koronavirusnyh-stran-obnovlen-kuda-luchshe-ne-puteshestvovat-letom-dokument.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в мире продолжается.
Министерство здравоохранения Украины обновило свой список «красных» и «зеленых» стран, составленный для путешествующих на основе данных о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Этот документ опубликован на сайте Минздрава.
Египет — популярное среди украинцев туристическое направление, теперь находится в опасной «красной» группе государств. В этой стране количество активных случаев составляет 40,3 на 100 тыс. населения.
А вот Турция, Болгария, Италия, Греция, Грузия — находятся в «зеленой» группе с показателем заболеваемости менее 40 на 100 тыс. населения.
Также в «зеленой» группе Польша — в этом государстве зафиксированы 34,5 активных случая коронавируса на 100 тыс. населения.
Украина продолжает находиться в «красной» группе — 50,6 активных случаев.
Для въезда в Украину иностранцам нужно иметь страховой полис, который покрывает расходы на COVID-19 и обсервацию.
Если в Украину прибывают лица из «зеленого» списка государств, они смогут преодолевать границу беспрепятственно.
В случае прибытия из «красного» списка государств, таким лицам придется проходить 14-дневную обсервацию или воспользоваться приложением «Дій дома». Впрочем, иностранцы из стран «красной» группы смогут прекратить режим самоизоляции или обсервации в случае получения отрицательного ПЦР-теста после пересечения госграницы.
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сегодня заявил, что летальность от коронавируса в Украине ниже, чем в Германии, США и Франции.