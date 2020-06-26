В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: FreePik

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается.

Министерство здравоохранения Украины обновило свой список «красных» и «зеленых» стран, составленный для путешествующих на основе данных о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Этот документ опубликован на сайте Минздрава.

Египет — популярное среди украинцев туристическое направление, теперь находится в опасной «красной» группе государств. В этой стране количество активных случаев составляет 40,3 на 100 тыс. населения.

А вот Турция, Болгария, Италия, Греция, Грузия — находятся в «зеленой» группе с показателем заболеваемости менее 40 на 100 тыс. населения.

Также в «зеленой» группе Польша — в этом государстве зафиксированы 34,5 активных случая коронавируса на 100 тыс. населения.

Украина продолжает находиться в «красной» группе — 50,6 активных случаев.

Для въезда в Украину иностранцам нужно иметь страховой полис, который покрывает расходы на COVID-19 и обсервацию.

Если в Украину прибывают лица из «зеленого» списка государств, они смогут преодолевать границу беспрепятственно.

В случае прибытия из «красного» списка государств, таким лицам придется проходить 14-дневную обсервацию или воспользоваться приложением «Дій дома». Впрочем, иностранцы из стран «красной» группы смогут прекратить режим самоизоляции или обсервации в случае получения отрицательного ПЦР-теста после пересечения госграницы.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов сегодня заявил, что летальность от коронавируса в Украине ниже, чем в Германии, США и Франции.